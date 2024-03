Matura 2024 przesunięta. Jak to możliwe? Co się stało? Nowe komunikaty od CKE. Zobacz aktualny harmonogram maturalny

Hanna Turnau kontra Miś z Krupówek

Hanna Turnau, aktorka znana z serialu "M jak miłość" nagrała niedawno film dla swoich obserwatorów na Instagramie. Aktorka wybrała się do Zakopanego, ponieważ - jak przyznaje - uwielbia góry. Furorę w sieci zrobiło "starcie" Turnau z mężczyzną, przebranego za białego misia. - Nie ma tak. Chcecie, to sobie zapłaćcie i nie ma sprawy - mówi mężczyzna, którego słyszymy na nagraniu Hanny Turnau na Instagramie. - Ale my tu nagrywamy self-tape - odpowiada aktorka "M jak miłość". - Czy nagrywasz, czy cokolwiek, to my tutaj stoimy, chcesz z nami, proszę bardzo, zapłać nam - mówił roszczeniowo Miś z Krupówek. - Zakopane to jest bardzo sympatyczne miasto - podsumowuje Hanna Turnau.

Mandat dla Misia z Krupówek

Miś z Krupówek sławny był jeszcze przed filmikiem Hanny Turnau. Teraz jednak sława przysporzyła problemów. Mężczyzna przebierający się za niedźwiedzia polarnego i żądający opłaty od turystów, został ukarany mandatem przez straż miejską. To nie koniec problemów mężczyzny. Działalności Misia z Krupówek przyjrzały się też władze lokalne. Okazuje się, że mężczyzna nie ma pozwolenia na swoją działalność. - Strażnicy Miejscy pouczyli go, że taka działalność jest na deptaku możliwa, ale musi złożyć oficjalny wniosek do burmistrza - informuje "Tygodnik Podhalański".