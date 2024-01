Azjaci najechali na Zakopane! Na nartach widać tylko Chińczyków

Azjaci chętnie odwiedzają Zakopane. Przyciąga ich śnieg i narty

Jak informuje "Dziennik Polski", Azjaci coraz częściej i chętniej odwiedzają Zakopane. Co prawda nie są oni dominujący wśród zagranicznych turystów, jednak wyraźniej niż zwykle widać ich obecność nie tylko na Krupówkach, ale przede wszystkich na nartach.

– To są osoby, które być może nigdy wcześniej śniegu nie widziały. Chcą poczuć zimę, dotknąć śniegu i spróbować jazdy na nartach. Widać, że są to trochę przypadkowi narciarze, osoby które potrzebują całego wyposażenia, nart, butów, stroju, ale także instruktora – przekazała "Dziennikowi Polskiemu" Katarzyna Strama ze stacji narciarskiej pod Nosalem w Zakopanem.

Jaki jest powód nagłego zainteresowania Azjatów stolicą Podhala? Według Karola Wagnera z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, który rozmawiał z dziennikiem, wpływ na to ma przede wszystkim praca w branży IT czy motoryzacyjnej, której podejmują się w Krakowie, Katowicach czy Warszawie goście z Azji. Gdy przychodzi do weekendowego wyjazdu, polscy znajomi często polecają im właśnie Zakopane. W Polsce studiuje również dużo młodych osób z krajów azjatyckich, które równie chętnie wybierają się na Podhale, by poznać urok Tatr i spróbować oscypka. Nie zdziwcie się zatem, gdy zjeżdżając ze stoku, zobaczycie obok mnóstwo zachwyconych polskimi górami Azjatów!

