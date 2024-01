ZUS wypłaca mu gigantyczną emeryturę. Ten emeryt ze Śląska pławi się w luksusie

Emeryt ze Śląska dostaje gigantyczną emeryturę. Pracował na nią ponad pół wieku

Emerytury w Polsce to temat zawsze budzący emocje. W większości przypadków emeryci nie są zadowoleni z wypłat, jakie co miesiąc otrzymują. Średnia emerytura w Polsce wynosi obecnie jedynie 2918 zł brutto. Nie jest to kwota, która pozwala seniorom na przeżycie godnej i bezpiecznej starości - zwłaszcza w obecnych czasach, gdy ceny wszystkiego szybują w górę, a opłaty za mieszkania są coraz wyższe. Nie wszyscy emeryci mają jednak na co narzekać. Portal interia.pl opublikował właśnie listę 10 najwyższych emerytur w Polsce, którą sporządził ZUS. Ranking otwiera 86-latek z Zabrza - jego comiesięczne świadczenie wynosi aż... 43 412 zł! Mężczyzna przepracował w swoim życiu ponad 62 lata i 5 miesięcy, bez zwolnień chorobowych. Jego emerytura jest dwa razy większa od wypłaty polskiego premiera! Poniżej, za Interią, prezentujemy listę 10. najwyższych emerytur w Polsce:

1. Oddział ZUS w Zabrzu - 43 412 zł - Mężczyzna

2. Oddział ZUS w Poznaniu - 31 726 zł - Mężczyzna

3. Oddział ZUS w Bydgoszczy - 30 844 zł - Kobieta

4. Oddział ZUS w Gdańsku - 29 892 zł - Mężczyzna

5. Oddział ZUS we Wrocławiu - 29 877 zł - Mężczyzna

6. Oddział ZUS w Lublinie - 29 342 zł - Mężczyzna

7. Oddział ZUS w Kielcach - 27 614 zł - Mężczyzna

8. Oddział ZUS w Opolu - 25 845 zł - Mężczyzna

9. II Oddział ZUS w Łodzi - 25 604 zł - Mężczyzna

10. I Oddział ZUS w Łodzi - 24 200 zł - Mężczyzna

