Chełmek. Młody kierowca bmw wbił się w słup elektryczny. Rozcinali karoserię, żeby go wydobyć

Na ulicy Brzechwy w Chełmku (powiat oświęcimski) bmw kierowane przez 26-latka wbiło się w słup elektryczny. Do zdarzenia doszło w czwartek, 11 lipca około godz. 16.00. Z ustaleń policji wynika, że kierowca stracił panowanie nad pojazdem, a samochód bokiem uderzył w przeszkodę. O sile zderzenia świadczy skala zniszczeń. Zarówno słup, jak i samochód, zostały totalnie zniszczone. Po kraksie 26-latek został zakleszczony w bmw. Przy użyciu specjalistycznych narzędzi strażacy rozcięli karoserię i wydobyli go z auta. Mężczyzna w stanie przytomnym, z urazem nogi oraz ogólnymi potłuczeniami został przewieziony karetką do szpitala.

Policjanci złożyli podziękowania świadkom zdarzenia, którzy natychmiast powiadomili służby o wypadku. Mundurowi apelują do kierowców o przestrzeganie przepisów, zmniejszenie prędkości oraz uwagę i koncentrację za kierownicą. Lekceważenie bezpieczeństwa może mieć tragiczne konsekwencje.

