Od dziś korki w Klikuszowej przechodzą do przeszłości. Kierowcy mogą korzystać z nowej drogi krajowej nr 47 na odcinku Rdzawka – Nowy Targ. Trasa została udostępniona na zasadzie przejezdności. Co to oznacza w praktyce? To, że choć dla podróżujących poruszanie się nową dwupasmówką będzie ogromnym ułatwieniem, to nadal jednak jest to teren budowy. Przeniesienie ruchu na nową zakopiankę to kolejny etap, który przybliża termin zakończenia całej inwestycji - zapewnia Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.