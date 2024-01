i Autor: Anna Pou, Ivan Samkov / CC0 / pexels.com Nie chcieli go wpuścić do klubu. Po chwili wrócił z siekierą

Dramat w dyskotece

Nie chcieli go wpuścić do klubu. Po chwili wrócił z siekierą

SES | PAP 12:54 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Pracownicy ochrony nie chcieli wpuścić go do klubu, więc postanowił się zemścić i zaatakował ich siekierą. 39-latek gorzko pożałuje swojego czynu. Agresywny mężczyzna trafił do aresztu. Grozi mu nawet kilka lat za więziennymi kratami.