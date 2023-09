Szokujący "popis" kierowcy zalanego w trupa. Po dachowaniu chcą go deportować

To nie żart. W Małopolsce czyste powietrze znaleźć można tylko pod ziemią

Sezon grzewczy jeszcze się nie rozpoczął, za to w Krakowie powietrze przeważnie nie jest "bardzo dobre", jak określa najwyższy stopień skali, a "dobre". Kraków przoduje w niechlubnych rankingach nie tylko jeśli chodzi o miasto z najgorszym jakościowo powietrzem w Polsce, a także na świecie. Stolicę Małopolski goni Nowy Sącz. Według EEA, czyli Europejskiej Agencji Środowiska te dwa miasta są największymi trucicielami całej Europy. Przodują pod kątem ilości zawieszonych pyłów w powietrzu, powodujących choroby układu krążenia i układu oddechowego. Jest jednak miejsce i to całkiem niedaleko Krakowa, w którym można oddychać bez obawy o swoje zdrowie i jest to... Kopalnia Soli w Wieliczce. Liczy 9 poziomów, z których pierwszy – poziom Bono – sięga na głębokość 64 metrów, zaś ostatni leży 327 metrów pod powierzchnią ziemi. Jak informuje sama Kopalnia Soli, powietrze tam jest niemal całkowicie pozbawione zanieczyszczeń.

- W podziemiach panuje unikalny mikroklimat, który cechuje wyjątkowa czystość bakteriologiczna, stała temperatura powietrza (od 13°C do 14,5°C), wysoka wilgotność względna powietrza (ok. 60-75 proc.) oraz duża zawartość chlorku sodu (24 mg/m3) oraz takich pierwiastków jak magnez, mangan i wapń - informuje Kopalnia Soli w Wieliczce.

Kto szczególnie często powinien odwiedzać Kopalnię w Wieliczce?

Na ten szczególny mikroklimat składa się więc - obok dużej wilgotności i zawartości chlorku sodu - ciśnienie, jonizacja i wysoka zawartość w powietrzu potasu, magnezu i wapnia. Sprzyja on prowadzonym na głębokości 135 metrów, w komorze Jezioro Wessel, turnusom rehabilitacyjnym dla osób ze schorzeniami górnych dróg oddechowych. Kopalnię powinny więc szczególnie często odwiedzać osoby z astmą, alergiami, a także chorobami cywilizacyjnymi. W samej Wieliczce - poza terenem kopalni, nad ziemią - znajduje się jedna z wielu stacji pomiarowych dostarczająca aktualnych informacje o stężeniu szkodliwych pyłów w powietrzu. Tam niestety sytuacja nie jest dużo lepsza od innych małopolskich miast.

