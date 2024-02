Matura język polski 2024: To klucz do sukcesu na egzaminie! Większość o nim zapomina

Zakopane. Gitarowy koncert na Krupówkach zakończony przez policję. 33-latek trafił za kratki

Zakłócanie ciszy nocnej to zmora centrów turystycznych miast. Nie inaczej jest w Zakopanem, gdzie imprezy na Krupówkach często trwają przez całą noc. W tym przypadku prowodyra zamieszania spotkała dużo surowsza kara niż tylko mandat za zakłócanie innym wypoczynku. 33-letni gitarzysta z województwa wielkopolskiego, który popisywał się swoimi umiejętnościami ku uciesze zgromadzonej wokół publiki, został zatrzymany przez policję. Podczas interwencji mundurowych okazało się bowiem, że 33-latek jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi za kratami.

Jaka kara grozi za zakłócanie ciszy nocnej?

Policja przypomina, że kwestię hałasowania w nocy reguluje art. 51 kodeksu wykroczeń. Stanowi on, iż karze podlega osoba, która „krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny…”. Jednym z warunków karalności jest nocna pora popełnienia wykroczenia (godz. 22.00-6.00). Każda interwencja dotycząca zakłócenia ciszy nocnej może zakończyć się postępowaniem mandatowym lub skierowaniem wniosku do sądu, który za to wykroczenie może orzec karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

