Od 1 stycznia 2024 roku na stacjach benzynowych czeka na rewolucja. Bardzo popularna wśród kierowców benzyna 95 będzie oznaczona parametrem E10, a nie E5, tak jak do tej pory. Co to oznacza? Nowe paliwo będzie zawierało dwa razy więcej biokomponentów niż dotychczas (10 proc. zamiast 5 proc.). To niewątpliwie będzie miało korzystny wpływ na jakość powietrza, jednak zmiana może stwarzać problemy dla posiadaczy niektórych samochodów. Chodzi przede wszystkim o starsze auta. Bardziej ekologiczna benzyna może bowiem niekorzystnie wpływać na silniki starszej konstrukcji.

Po co wprowadzana jest benzyna E10?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska tłumaczy, że głównym celem zmian jest ograniczenie negatywnego wpływu sektora transportu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne, w tym poprawa jakości powietrza w dużych miastach gdzie transport samochodowy jest głównym emitentem zanieczyszczeń (smogu). Ponadto, zwiększenie udziału zrównoważonych biopaliw w paliwach transportowych umożliwi Polsce osiągnięcie unijnego celu 14 proc. udziału paliw pochodzących z surowców odnawialnych w paliwach zużytych w transporcie oraz zmniejszy zależność od paliw kopalnych.

Polska będzie 18 krajem w UE, który wprowadzi paliwo E10. Paliwo to jest już dostępne w Austrii, Belgii, Bułgarii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niderlandach, Hiszpanii, Irlandii, Litwie, Łotwie, Luksemburgu, Niemczech, Rumunii, Słowacji, Węgrzech. Dodatkowo w Europie E10 jest dostępna także m.in. w Wielkiej Brytanii i Norwegii.

Czy benzyna 98 też się zmieni?

Benzyna „Premium” 98 nie ulegnie zmianie – format E10 zostanie wprowadzony jedynie w benzynach 95, natomiast benzyny „Premium” 98 dalej będą sprzedawane w formacie E5. W przypadku, gdy pojazd, zgodnie z deklaracją producenta, jest przystosowany do stosowania benzyny silnikowej E10, można ją mieszać z benzyną silnikową „Premium” 98 w dowolnych proporcjach.

Przy braku informacji dotyczącej możliwości stosowania benzyny silnikowej E10 w instrukcji pojazdu kompatybilność pojazdu można sprawdzić w wyszukiwarce opracowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska i udostępnionej na stronie e10.klimat.gov.pl. albo poprzez kontakt ze sprzedawcą lub producentem pojazdu.

