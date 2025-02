Ognisko ptasiej grypy potwierdzone w Małopolsce

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii otrzymał dodatni wynik badań laboratoryjnych potwierdzający wystąpienie w Małopolsce ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Chore ptaki były hodowane w miejscowości Siepraw w powiecie myślenickim. Zastępca małopolskiego lekarza weterynarii Grzegorz Kawiecki zapewnił, że ptasia grypa nie jest groźna dla ludzi.

- Ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu hodowlanego nie mieliśmy od czerwca 2023 roku. Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego ma na celu ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby. Chodzi o to, aby w obszarze, który jest zagrożony maksymalnie ograniczyć obrót materiałem, potencjalnie stanowiącym źródło zakażenia dla innych gospodarstw. Chodzi o żywe kury, jaja i produkty pochodzenia drobiarskiego np. pióra. To wszystko musi być pod naszą ścisłą kontrolą. Podkreślam, że choroba ta nie jest groźna dla ludzi – powiedział zastępca małopolskiego lekarza weterynarii Grzegorz Kawiecki.

Kraków w obszarze zapowietrzonym

Oprócz powiatu myślenickiego w obszarze zapowietrzonym znalazł się też Kraków oraz powiaty: wielicki i krakowski.

- To pierwsze w tym roku ognisko, które zostało wykryte w Małopolsce wśród ptaków w niewoli. Obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków obejmuje gminy i miejscowości z powiatów myślenickiego, krakowskiego, wielickiego i miasta Kraków. Rozporządzenie określa m.in. nakazy i zakazy obowiązujące na obszarach objętych ograniczeniami – zapowietrzonym i zagrożonym, zasady transportu zwierząt przez te obszary oraz precyzuje zasady oznakowania ww. stref poprzez umieszczenie tablic informacyjnych na drogach publicznych. Ma to na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby i zapobiegnięcie jej wystąpienia w kolejnych zakładach. Apeluję do hodowców o zachowanie ostrożności, a także o to, aby przestrzegać zasad zawartych w wydanym rozporządzeniu – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się:

zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) do zakładów oraz niezwłoczne zgłaszanie do właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii wszelkich danych dotyczących wzrostu zachorowalności lub upadkowości lub znacznego spadku produkcyjności;

zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu;

zastosowanie odpowiednich środków bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność z utrzymywanymi ptakami bądź wszystkich osób wchodzących do zakładu lub opuszczających go, a także w odniesieniu do środków transportu, aby zapobiec ryzyku rozprzestrzenienia się choroby;

prowadzenie ewidencji wszystkich osób odwiedzających zakład i aktualizowanie jej oraz udostępnianie jej właściwemu miejscowo Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii na jego wniosek;

unieszkodliwianie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych utrzymywanych ptaków zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE).

