Pijany nastolatek wypadł z okna w bloku! Groza na osiedlu w Oświęcimiu

Groźny wypadek w Oświęcimiu. Pijany 19-latek wypadł z okna

W nocy z poniedziałku na wtorek (12/13 czerwca) na osiedlu Chemików w Oświęcimiu doszło do bardzo groźnego wypadku. Pijany 19-latek wypadł z okna mieszkania znajdującego się na pierwszym piętrze bloku. Chwilę wcześniej został tam wprowadzony przez swoich znajomych. Pozbawiony ich pomocy najwidoczniej nie był w stanie ocenić niebezpieczeństwa związanego ze zbliżaniem się do okna w stanie nietrzeźwości. Młody mężczyzna i tak może mówić o dużym szczęściu. Pierwszej pomocy udzielili mu znajomi, którzy chwilę wcześniej wprowadzili go do mieszkania. Na miejsce wezwano również załogę pogotowia ratunkowego. Poszkodowany z urazem barku trafił do szpitala.

- Zgłoszenie dotyczące młodego, nietrzeźwego mężczyzny, który wypadł z okna swojego mieszkania, napłynęło około godziny 23. Na miejsce natychmiast ruszyły służby ratunkowe. 19–latek był przytomny. Doznał urazu barku. Został przewieziony do szpitala - przekazała PAP asp. szt. Małgorzata Jurecka, oficer prasowa KPP Oświęcim.

