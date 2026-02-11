Ponad 19 tysięcy złotych za ślub na Wawelu. Udzieli go prezydent Krakowa

Aukcje prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego zorganizowane na rzecz 34. Finału WOŚP zebrały łącznie 26 926 zł.

Najdrożej wylicytowano ślub cywilny na Wawelu, którego udzieli prezydent. Aukcja osiągnęła kwotę 19 251 zł.

Pozostałe licytacje to przejażdżka rowerowa z prezydentem po Krakowie (6 150 zł) oraz limitowana edycja gry Monopoly Kraków (1 525 zł).

Ślub na Wawelu sprzedany za ponad 19 tys. zł. Finał licytacji na rzecz WOŚP

Absolutnym zwycięzcą tegorocznych prezydenckich aukcji na rzecz WOŚP okazała się propozycja, która rozpaliła wyobraźnię wielu zakochanych. Mowa o możliwości zorganizowania ceremonii ślubu cywilnego w historycznych murach Wawelu, której osobiście udzieli prezydent Aleksander Miszalski. To oferta, o jakiej marzy niejedna para planująca wspólną przyszłość – połączenie osobistej, doniosłej chwili z magią jednego z najważniejszych miejsc w historii Polski.

Licytacja od samego początku budziła ogromne emocje, a ostateczny wynik jest tego najlepszym dowodem. Zwycięzca zapłacił za tę wyjątkową możliwość aż 19 251 zł.

Nie tylko ślub na Wawelu. Te aukcje prezydenta Krakowa na WOŚP też cieszyły się wzięciem

Choć ślub na Wawelu zdeklasował konkurencję, pozostałe dwie aukcje również zakończyły się wielkim sukcesem. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się możliwość wspólnej przejażdżki rowerowej po Krakowie z prezydentem Miszalskim. To nie tylko okazja do aktywnego spędzenia czasu, ale także do nieformalnej rozmowy o mieście, jego problemach i przyszłości. Zwycięzca tej licytacji za szansę na bezpośredni dialog z włodarzem miasta zapłacił aż 6 150 zł. Trzecią propozycją, która znalazła swojego nabywcę, był prawdziwy rarytas dla kolekcjonerów i miłośników gier planszowych. Limitowana edycja gry Monopoly Kraków z osobistą dedykacją od prezydenta została wylicytowana za kwotę 1 525 zł.