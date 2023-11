Poseł kandydatem PO na prezydenta Krakowa. "Będziemy walczyć o to miasto"

Rozpędza się wyścig o prezydenturę Krakowa. Grupa znanych osobistości zaapelowała do rektora UEK prof. Stanisława Mazura o przystąpienie do udziału w elekcji, z kolei Łukasz Gibała umieścił w mediach społecznościowych post z pytaniem: czy to właśnie on powinien kandydować i czy wówczas może liczyć na wsparcie mieszkańców? Swojego kandydata ma już Platforma Obywatelska. O urząd prezydenta Krakowa będzie się starał poseł Aleksander Miszalski. Polityk w gmachu Sejmu przy ul. Wiejskiej w Warszawie zasiada od 2019 r., wcześniej był aktywny jako samorządowiec w Krakowie. Jego start został ogłoszony podczas weekendowego spotkania regionalnych struktur PO.

- Tak jak obiecaliśmy, w tych wyborach Platforma będzie miała kandydata, będziemy walczyć o to miasto. Wiemy z ostatnich informacji o budżecie, że ta sytuacja finansowa nie jest dobra. Nie kwestionujemy zwolnień podatkowych dla najmłodszych czy wyższego progu podatkowego, natomiast za tym nie poszły żadne rekompensaty dla samorządów, zatem samorządy są w trudnej sytuacji - mówił podczas konferencji prasowej Aleksander Miszalski.

Najbiedniejsze miasta w Polsce. Biedę widać na ulicach. Tam żyje się najgorzej

Potężne uderzenie w pseudokibiców. Spektakularna akcja! Zabezpieczyli gigantyczny majątek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.