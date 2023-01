Tunel na Zakopiance wykorzystywany jako plener do zdjęć. GDDKiA bije na alarm

Oddany do użytku zaledwie trzy miesiące temu, tunel na Zakopiance pod Luboniem Małym to prawdziwy raj dla piratów drogowych. Niedawno informowaliśmy o nieodpowiedzialnym kierowcy, który jechał pod prąd i postanowił zawrócić w tunelu. Na tym jednak nie koniec, ponieważ GDDKiA zwróciła uwagę na inne, skrajnie głupie zachowanie użytkowników Zakopianki. Wykorzystują oni tunel jako... plener do zdjęć. W tym celu zatrzymują swoje pojazdy, wysiadają z samochodów (czasem na środku jezdni) i beztrosko fotografują się na tle klimatycznej scenerii. Jeszcze większa fantazja poniosła dwóch młodych mężczyzn, którzy w tunelu nagrywali teledysk, poruszając się w sposób charakterystyczny dla raperów. Pierwszym krokiem ku sławie była dla nich publikacja nagrania na profilu YT Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Tunel jest monitorowany. Wideo trafiło do sieci

GDDKiA przypomina, że tunel to bardzo nowoczesny obiekt inżynieryjny. Ma 2058 metrów długości i zainstalowano w nim 170 kamer, które stale monitorują to, co dzieje się w środku. Obraz z kamer jest przekazywany do Centrum Zarządzania Tunelem, gdzie przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, pracownicy czuwają nad bezpieczeństwem kierowców i reagują na każde nietypowe zachowanie. Ku przestrodze wideo dokumentujące popisy nieodpowiedzialnych kierowców, którzy robią sobie zdjęcia w tunelu trafiło do sieci. Takie zachowanie jest śmiertelnie niebezpieczne nie tylko dla miłośników selfie, ale też dla innych użytkowników drogi.

Sonda Czy na polskich drogach czujesz się bezpiecznie? Tak Nie Nie mam zdania