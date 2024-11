i Autor: GettyImages Pensje medyków mocno w górę od 1 lipca. Lekarze dostaną prawie 1000 zł podwyżki

Agresywny pacjent

Ratownik pomagał młodemu mężczyźnie. Został uderzony w twarz

Ratownik medyczny, który przywiózł rannego 24-latka do szpitala w Wadowicach został przez niego uderzony w twarz. Agresorem był obywatel Ukrainy znajdujący się pod wpływem alkoholu. Cudzoziemiec zachowywał się agresywnie także w stosunku do pozostałych członków załogi karetki pogotowia. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.