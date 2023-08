Rodzice martwego chłopczyka zatrzymani! Byli pijani. Dziecko w korycie rzeki

Zubrzyca Wielka. Śmierć 1,5-rocznego chłopca. Pijani rodzice zatrzymani

Rodzice 1,5-rocznego chłopca, który zmarł po zaginięciu w Zubrzycy Wielkiej, byli pijani w czasie zatrzymania do dyspozycji prokuratury. Dziecko zaginęło w sobotę, 5 sierpnia, ok. godz. 20, a na jego poszukiwania wyruszyli policjanci, strażacy i członkowie GOPR-u. Działania były prowadzone również na znajdującej się w pobliżu domu pod Nowym Targiem rzece. W jej korycie ok. godz. 21 znalazł chłopca jeden ze strażaków. Z uwagi na brak czynności życiowych służby ratownicze przystąpiły do reanimacji, po czym dziecko zabrano do szpitalu, gdzie ostatecznie stwierdzono jego zgon. Policjanci wyjaśniają, jak to się stało, że maluszek zaginął, znajdując się ponadto bez opieki. Według ustaleń "Gazety Krakowskiej" o zaginięciu chłopca poinformowała jego matka, która miała go wcześniej szukać przez ok. 40 minut. Zarówno ona, jak i ojciec dziecka zostali zatrzymani jeszcze w trakcie działań poszukiwawczych, w sobotę, 5 sierpnia.

