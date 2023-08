Sanepid zamknął popularne kąpielisko. "Skażenie mikrobiologiczne wody"

Dwa święta w jednym dniu. Czy 15 sierpnia trzeba iść do kościoła?

Kąpielisko Kryspinów zostało zamknięte do odwołania przez sanepid. Powodem jest wykrycie w wodzie wysokiego stężenia bakterii Escherichia coli oraz enterokoków. W środę, 16 sierpnia ma się odbyć kolejne badanie próbek wody pobranych z zamkniętego zbiornika. Zakaz kąpieli zostanie zniesiony, jeśli ponowne badanie potwierdzi, że ludzie mogą już bezpiecznie korzystać z zalewu.

- Tymczasowy zakaz kąpieli w zbiorniku wodnym Zalew na Piaskach, w obrębie którego zostało utworzone kąpielisko o nazwie „Kąpielisko Kryspinów”, z uwagi na skażenie mikrobiologiczne wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338), art. 10 § 2 i art. 104, art. 107 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) (dalej KPA), art. 346 ust. 1 i 2 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1478) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) oraz tabeli I części A Załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania próby wody nr M/0/08/2023/114/M/7 pobranej w dniu 7 sierpnia 2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej ze zbiornika wodnego Zalew Na Piaskach, w obrębie którego zostało utworzone kąpielisko o nazwie „Kąpielisko Kryspinów”, po dokonaniu bieżącej oceny jakości wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, wprowadza tymczasowy zakaz kąpieli w zbiorniku wodnym Zalew na Piaskach, w obrębie którego zostało utworzone kąpielisko o nazwie „Kąpielisko Kryspinów”, do czasu wydania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie bieżącej oceny jakości wody stwierdzającej, że woda w przedmiotowym kąpielisku jest przydatna do kąpieli - brzmi komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.

Bakterie coli groźne dla ludzi. Jakie są objawy zatrucia?

Bakterie Escherichia coli są groźne dla ludzi. Ich nadmierna obecność w organizmie człowieka może prowadzić do bólu brzucha, nudności, wymiotów i biegunki. Objawy zatrucia trwają nawet przez siedem dni. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem.

