Dwa święta w jednym dniu. Czy 15 sierpnia trzeba iść do kościoła?

Matka Adama przytulała się do drogi, gdzie zginął 17-latek z kolegami. Znajoma ofiar mówi o tajemniczym znaku i ostatnim SMS-ie

37-letni mężczyzna utonął w Przylasku Rusieckim. Nurek znalazł ciało na głębokości 4 metrów

Tragedia w Przylasku Rusieckim. We wtorek, 15 sierpnia utonął tam 37-letni mężczyzna. Na miejscu pracowali strażacy, w tym nurek, który po 10 minutach od wejścia do wody, na głębokości około czterech metrów znalazł ciało 37-latka. Mężczyzna został wyciągnięty na brzeg, jednak na ratunek dla niego było już za późno. Ratownicy próbowali przeprowadzić resustycję, niestety ich wysiłki nie przyniosły rezultatu. Stwierdzono zgon poszkodowanego.

W zbiorniku obowiązywał zakaz kąpieli. Apel służb

Do tragicznego zdarzenia doszło na terenie zbiornika numer 9 w Przylasku Rusieckim. Ten zbiornik jest objęty zakazem kąpieli. Służby apelują, aby nie wchodzić do wody w miejscach, gdzie jest to niedozwolone. Pod żadnym pozorem nie wolno się też kąpać po spożyciu alkoholu. Przypomnijmy, że zaledwie w poniedziałek, 14 sierpnia dwie młody utonęły na dzikim kąpielisku w Mostkach.

Sonda Umiesz udzielić pierwszej pomocy? Tak Nie, ale nadrobię! Nie