Śnieg i tylko 3 stopnie w Polsce. Wiosna w odwrocie?

Załamanie pogody nad Polską. Burze, silny wiatr i nagłe ochłodzenie

Po wiośnie nie będzie śladu?! Synoptycy nie mają dla nas zbyt dobrych wieści. W poniedziałek pogoda zaczęła się psuć od zachodu kraju. Zachmurzenie szybko rosło, a po południu pojawiły się deszcze i burze. Teraz występują w wielu częściach kraju. Według IMGW burze obejmą wkrótce niemal cały zachód Polski, z wyjątkiem województwa zachodniopomorskiego, a później przesuną się na wschód. Dla części kraju wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia. Synoptycy ostrzegają przede wszystkim przed silnym wiatrem. W czasie burz porywy mogą dochodzić do 75 km/h, lokalnie możliwy będzie też grad. W krótkim czasie może spaść do 20 mm deszczu. Najchłodniej w poniedziałek jest nad morzem. Na Helu termometry pokazują około 16 stopni Celsjusza. Najcieplej jest na Mazowszu, Lubelszczyźnie i na południowym wschodzie kraju, gdzie temperatura wzrośnie do 23 stopni.

Ulewy, wiatr i zimno. W nocy zaledwie kilka stopni Celsjusza

Noc z poniedziałku na wtorek zapowiada się bardzo niespokojnie, szczególnie na południu Polski. Na Śląsku i w Małopolsce prognozowane są intensywne opady deszczu i burze. W tych regionach może spaść nawet 30 mm wody. IMGW wydał ostrzeżenia przed nocnymi burzami i ulewami. Silny wiatr utrzyma się także w nocy. Nad morzem porywy mogą osiągać do 65 km/h. W górach zrobi się znacznie zimniej. W Tatrach możliwe będą opady deszczu ze śniegiem, a nawet samego śniegu. Wtorek przyniesie wyraźne ochłodzenie w całym kraju. Na wschodzie temperatura wyniesie od 17 do 19 stopni, ale w wielu regionach będzie znacznie chłodniej. Nad morzem termometry pokażą zaledwie 9 stopni, a w kotlinach sudeckich około 10 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie, gdzie prognozowanych jest do 14 stopni. Deszcz pojawi się niemal w całej Polsce, poza zachodnią częścią kraju. Najsilniejsze opady prognozowane są na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na wschodzie. Tam może spaść od 25 do 30 mm deszczu. We wtorek nadal będzie mocno wiało. Porywy wiatru mogą osiągać od 75 do nawet 80 km/h. Najsilniejszy wiatr spodziewany jest nad morzem i w górach. Kolejna noc także będzie chłodna. W wielu miejscach temperatura spadnie do 2–3 stopni Celsjusza. W Tatrach może przybyć od 3 do 7 cm śniegu.

