Strefa Czystego Transportu w Krakowie bez podwyżek? Miasto chce zamrozić opłaty

W dniach od 6 do 27 listopada Krakowianie wezmą udział w konsultacjach społecznych w sprawie zatrzymania podwyżek za wjazd do Strefy Czystego Transportu.

Nowe przepisy mają utrzymać w latach 2027 i 2028 dotychczasowe cenniki, w tym 100 złotych za miesięczny abonament, co uchroni kierowców przed skokiem opłat do poziomu 250 oraz 500 złotych.

Rozmowy z mieszkańcami obejmą jedynie cennik i nie wpłyną na obszar obowiązywania SCT, normy spalania ani ostateczny termin funkcjonowania płatnych wjazdów.

Strefa Czystego Transportu w Krakowie. Urzędnicy chcą zamrozić opłaty za wjazd

W terminie od 6 do 27 listopada w mieście zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie nowej uchwały. Krakowscy urzędnicy zamierzają zatrzymać wzrost stawek za poruszanie się po Strefie Czystego Transportu. Jeżeli ten pomysł wejdzie w życie, to w latach 2027 i 2028 zmotoryzowani będą płacić dokładnie takie same kwoty, jakie ustalono na rok 2026.

Aktualne regulacje przewidują, że miesięczny abonament na wjazd do strefy podrożeje w 2027 roku do 250 złotych, natomiast rok później sięgnie już 500 złotych. Przygotowany właśnie dokument ma na celu zablokowanie tych dotkliwych podwyżek i utrzymanie cennika z 2026 roku. W praktyce oznacza to, że miesięczna opłata wyniesie 100 złotych, a za jedną godzinę jazdy kierowcy zapłacą 2,50 złotego. Z kolei całodobowy pobyt w strefie, naliczany po opłaceniu dwóch kolejnych godzin tego samego dnia, będzie kosztował dokładnie 5 złotych.

Należy jednak zaznaczyć, że zaplanowane konsultacje z mieszkańcami ograniczają się wyłącznie do spraw finansowych. Przygotowany projekt nie ingeruje w wyznaczone wcześniej granice strefy, nie zmienia wymogów odnośnie do norm emisji spalin i nie dodaje kolejnych ulg dla właścicieli aut. Bez zmian pozostaje także graniczny termin 31 grudnia 2028 roku, do którego w ogóle będzie można wjeżdżać na ten obszar za opłatą.

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała zapowiada reformę Strefy Czystego Transportu

Proponowane korekty cennika są realizacją wcześniejszych zapowiedzi, które składał prezydent Krakowa Łukasz Gibała. Nowy gospodarz miasta obiecywał bowiem gruntowną przebudowę reguł rządzących strefą. Zatrzymanie wzrostu opłat, o którym teraz wypowiedzą się obywatele, stanowi dopiero pierwszy etap całego procesu zmian. Gdy listopadowe konsultacje dobiegną końca, już w grudniu nad uchwałą pochylą się miejscy radni. Kolejnym krokiem władz będzie zaprezentowanie mieszkańcom szczegółowego planu głębszych, systemowych modyfikacji w działaniu SCT.

Komplet informacji na temat planowanych spotkań, dyżurów z udziałem ekspertów, a także odpowiednie formularze zgłoszeniowe dla zainteresowanych mieszkańców udostępniono w oficjalnym serwisie internetowym obywatelski.krakow.pl.

Sonda Czy Strefa Czystego Transportu w Krakowie powinna zostać zlikwidowana? tak nie nie mam zdania