Świętowali zaręczyny w sylwestrową noc. Zrobili coś nieprawdopodobnego!

Radość z zaręczyn, zwłaszcza w sylwestrową noc, może być przyczyną różnych szalonych zachowań, jednak to, co zrobiła pewna para w Zakopanem, może wydawać się co najmniej zaskakujące. Pewna para postanowiła uczcić tę wyjątkową chwilę... zjazdem z Gubałówki. Zrobili to jednak w bardzo nietypowy sposób, co skutkowało interwencją ratowników TOPR.