Zakopane. Policja podsumowała sylwestra. Mężczyzna wypadł z 2. piętra

83 razy interweniowała policja w Zakopanem w sylwestra i Nowy Rok. Mundurowi poinformowali, że w godz. 18-4 w nocy w rejonie Krupówek i na obrzeżach Zakopanego dochodziło do "licznych awantur i bójek z udziałem pijanych i agresywnych turystów", które nasiliły się po godz. 1, gdy zakończył się koncert organizowany przez TVP. Najbardziej tragiczne zdarzenie miało jednak miejsce w jednym z pensjonatów w Kościelisku, z drugiego piętra którego wypadł mężczyzna - nie wiadomo, jak poważne są jego obrażenia. Służby ratownicze miały również dużo pracy w Białym Dunajcu i w rejonie ul. Kasprowicza w Zakopanem. W pierwszym przypadku, ok. godz. 1.30, wybuchł pożar budynku mieszkalnego, z którego udało się ewakuować na czas wszystkie zagrożone osoby. W drugim doszło do zranienia młodego turysty nożem, z czym mogą mieć związek dwaj inni mężczyźni - mieszkańcy Mazowsza - którzy zostali już zatrzymani. To nie wszystko, o czym poinformowała policja.

- Wielu nietrzeźwym osobom policjanci pomagali odnaleźć miejsce zakwaterowania, a innych przypadkach zatrzymywali do wytrzeźwienia ratując przed wychłodzeniem. Interweniowaliśmy wobec niebezpiecznego odpalania fajerwerków i ich sprzedawców - czytamy w komunikacie mundurowych.

Jak dodają funkcjonariusze, we wszystkich działaniach brało udział prawie 300 policjantów.