Sylwia Peretti znała słabość syna. Znaczące słowa. "Ma jedną dużą wadę"

Renault Megane R.S. w mniej niż sześć sekund rozpędza się do setki. To w tym aucie zginął syn Sylwii Peretti i jego koledzy

Sylwia Peretti wiedziała o zamiłowaniach syna? Znaczące słowa celebrytki

Wciąż nie milkną echa tragicznego wypadku, który miał miejsce 15 lipca w nocy w Krakowie. Czterech młodych mężczyzn zginęło w makabrycznym wypadku na moście Dębnickim w Krakowie. Wśród nich był syn znanej z programu "Królowe życia" celebrytki - Patryk.

Sylwia Peretti, nie kryła swojej miłości do motoryzacji i szybkich samochodów. Jak mówiła w jednym z wywiadów: "syn odziedziczył po niej te zamiłowania".

Gdy internauci dowiedzieli się, że w tragicznym wypadku przy moście Dębnickim zginął Patryk, w sieci zawrzało. Internauci szybko odszukali wywiad, którego celebrytka udzieliła. W internetowym programie poświęconym motoryzacji, kobieta opowiedziała nie tylko o swoich zamiłowaniach do motoryzacji i samochodów, które ma w swojej kolekcji. W wymownych słowach mówiła także o swoim synu.

- "Mój młody ma jedną dużą wadę. Zamiast jechać na tor się wybawić, to niestety śmiga po mieście. (...) Robi to, co ja kiedyś, co jest z****cie głupie - mówiła w programie Hi_5 na kanale YouTube.

W internecie roi się także od komentarzy dotyczących auta Patryka. Inni użytkownicy dróg znali żółte Renault Megane R. S., w którym zginął Patryk oraz jego koledzy. Na portalu tablica-rejestracyjna.pl internauci na długo przed wypadkiem wpisywali komentarze na temat nieodpowiedzialnego i niebezpiecznego zachowania kierowcy sportowej "meganki". Część z wpisów została już usunięta z sieci. Szczegółowe okoliczności tragedii na moście Dębnickim wyjaśni postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową Kraków-Krowodrza.

Śledztwo dotyczy umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślnego spowodowania wypadku przez kierującego.

Wielka tragedia dla rodzin tych młodych osób. To jest matka tak mówi ?— Jan Milosz (@jan_nowak1980) July 15, 2023

