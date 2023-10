i Autor: KPP Bełchatów

Pirat drogowy

Szaleńczy rajd po Krakowie. Na liczniku ponad 170 km/h! Może zapłacić nawet 30 tys. zł

Ostatnie tragedie drogowe będące skutkiem przekraczania dopuszczalnej prędkości nie dla wszystkich są powodem do refleksji. W Krakowie drogówka zatrzymała motocyklistę, który pędził 175 km/h, czyli o ponad 100 km/h szybciej niż mógł w tym miejscu. 32-letni mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania jednośladem, a jego sprawa została skierowana do sądu. Grozi mu gigantyczna grzywna.