Szkoły i przedszkola do likwidacji w całej Polsce. Może zniknąć nawet 300 placówek. Gdzie jest najgorzej?

Blisko 300 szkół i przedszkoli w całej Polsce może zakończyć działalność z końcem roku szkolnego - dowiedziało się RadioZet.pl. Informacje o takich zamiarach trafiły już do kuratoriów oświaty.
Najwięcej zgłoszeń pochodzi z województw:
- kujawsko-pomorskiego – 40
- mazowieckiego – 38
- śląskiego – 30
- lubuskiego – 25
- wielkopolskiego i dolnośląskiego – po 23
W pozostałych regionach liczby są niższe, ale łącznie skala zjawiska obejmuje niemal cały kraj. Jednym z kluczowych powodów takich decyzji jest pogłębiający się kryzys demograficzny. W wielu gminach z roku na rok spada liczba dzieci, co przekłada się na mniejsze klasy i rosnące koszty utrzymania placówek.
Decyzje o likwidacji podejmują samorządy – gminy, powiaty lub województwa. Zanim jednak do tego dojdzie, muszą one poinformować kuratora oświaty co najmniej pół roku wcześniej i uzyskać jego opinię. Jeśli procedura zostanie zakończona pozytywnie, placówki przestaną działać 31 sierpnia, czyli wraz z końcem roku szkolnego.