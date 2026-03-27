Szkoły i przedszkola do likwidacji w całej Polsce. Może zniknąć nawet 300 placówek. Gdzie jest najgorzej?

Jacek Chlewicki
2026-03-27 10:45

Polska szkoła coraz wyraźniej odczuwa skutki niżu demograficznego. Z roku na rok ubywa dzieci, a klasy pustoszeją, co zmusza samorządy do trudnych decyzji. W wielu miejscach utrzymywanie placówek przestaje być możliwe – i to właśnie dlatego na mapie kraju może wkrótce zniknąć nawet kilkaset szkół i przedszkoli.

Autor: Marina Chernivetskaya/ Shutterstock
  • nawet 300 szkół i przedszkoli może zostać zlikwidowanych
  • decyzje podejmują samorządy, ale wymagają opinii kuratora
  • formalny termin likwidacji to 31 sierpnia

Blisko 300 szkół i przedszkoli w całej Polsce może zakończyć działalność z końcem roku szkolnego - dowiedziało się RadioZet.pl. Informacje o takich zamiarach trafiły już do kuratoriów oświaty.

Najwięcej zgłoszeń pochodzi z województw:

  • kujawsko-pomorskiego – 40
  • mazowieckiego – 38
  • śląskiego – 30
  • lubuskiego – 25
  • wielkopolskiego i dolnośląskiego – po 23

W pozostałych regionach liczby są niższe, ale łącznie skala zjawiska obejmuje niemal cały kraj. Jednym z kluczowych powodów takich decyzji jest pogłębiający się kryzys demograficzny. W wielu gminach z roku na rok spada liczba dzieci, co przekłada się na mniejsze klasy i rosnące koszty utrzymania placówek.

Decyzje o likwidacji podejmują samorządy – gminy, powiaty lub województwa. Zanim jednak do tego dojdzie, muszą one poinformować kuratora oświaty co najmniej pół roku wcześniej i uzyskać jego opinię. Jeśli procedura zostanie zakończona pozytywnie, placówki przestaną działać 31 sierpnia, czyli wraz z końcem roku szkolnego.

SZKOŁA
LEKCJE