Szkoły i przedszkola do likwidacji w całej Polsce. Może zniknąć nawet 300 placówek. Gdzie jest najgorzej?

nawet 300 szkół i przedszkoli może zostać zlikwidowanych

decyzje podejmują samorządy, ale wymagają opinii kuratora

formalny termin likwidacji to 31 sierpnia

Blisko 300 szkół i przedszkoli w całej Polsce może zakończyć działalność z końcem roku szkolnego - dowiedziało się RadioZet.pl. Informacje o takich zamiarach trafiły już do kuratoriów oświaty.

Zobacz też: Koniec telefonów w szkołach. MEN zdradził szczegóły. Zmiany już od 1 września 2026 roku

Najwięcej zgłoszeń pochodzi z województw:

kujawsko-pomorskiego – 40

mazowieckiego – 38

śląskiego – 30

lubuskiego – 25

wielkopolskiego i dolnośląskiego – po 23

W pozostałych regionach liczby są niższe, ale łącznie skala zjawiska obejmuje niemal cały kraj. Jednym z kluczowych powodów takich decyzji jest pogłębiający się kryzys demograficzny. W wielu gminach z roku na rok spada liczba dzieci, co przekłada się na mniejsze klasy i rosnące koszty utrzymania placówek.

Czytaj też: Masowy exodus z polskich miast na Pomorzu. Tysiące mieszkańców mniej

Decyzje o likwidacji podejmują samorządy – gminy, powiaty lub województwa. Zanim jednak do tego dojdzie, muszą one poinformować kuratora oświaty co najmniej pół roku wcześniej i uzyskać jego opinię. Jeśli procedura zostanie zakończona pozytywnie, placówki przestaną działać 31 sierpnia, czyli wraz z końcem roku szkolnego.

Majka Jeżowska nie chodziła na lekcje WF-u. Ojciec załatwił jej zwolnienie