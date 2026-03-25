Masowy exodus z polskich miast na Pomorzu. Tysiące mieszkańców mniej

Wyraźny spadek liczby ludności w Polsce
Polska od kilku lat mierzy się z wyraźnym kryzysem demograficznym. Liczba ludności systematycznie spada, a prognozy wskazują, że trend ten będzie się pogłębiał w kolejnych dekadach. Głównymi przyczynami są niski poziom dzietności, starzenie się społeczeństwa oraz migracje.
Coraz więcej osób wyprowadza się z mniejszych miejscowości do dużych ośrodków miejskich lub poza granice kraju, co prowadzi do stopniowego wyludniania się całych regionów. Zjawisko to szczególnie widoczne jest w mniejszych miastach, które tracą mieszkańców szybciej niż duże aglomeracje, a jego skutki zaczynają być odczuwalne nie tylko społecznie, ale i gospodarczo.
Masowy exodus z nadmorskich miast
Mogłoby się wydawać, że nadmorskie miejscowości należą do najbardziej pożądanych miejsc do życia. Bliskość morza, atrakcyjne krajobrazy, świeże powietrze i rozwinięta infrastruktura turystyczna sprawiają, że wiele osób postrzega je jako idealne do zamieszkania. W rzeczywistości wygląda to jednak nieco inaczej, a dane z portalu polskawliczbach.pl mówią same za siebie.
Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
Analizując dane z raportu "Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce" od razu da się zauważyć, że szczyt rankingu należy do miejscowości nadmorskich. Jakich konkretnie? Gdzie w latach 2002-2024 ubyło najwięcej mieszkańców? O tym dowiecie się z galerii zdjęć poniżej.
Masowy exodus z polskich miast na Pomorzu
Demograficzna sytuacja Polski trzyma się na cienkiej nitce
Demograficzna sytuacja Polski coraz częściej określana jest jako niezwykle krucha. Liczba urodzeń od lat pozostaje na niskim poziomie, niegwarantującym prostej zastępowalności pokoleń, a jednocześnie systematycznie rośnie liczba zgonów, co pogłębia naturalny ubytek ludności.
Dodatkowo nasz kraj mierzy się z odpływem młodych osób do większych miast lub za granicę, co osłabia potencjał demograficzny mniejszych miejscowości i całych regionów. W efekcie Polska wchodzi w etap szybkiego starzenia się społeczeństwa, a prognozy wskazują, że bez zdecydowanych działań trend spadkowy liczby ludności będzie się utrzymywał przez kolejne dekady, a to wpływać będzie na wiele aspektów.