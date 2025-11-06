Turyści szturmują nadmorskie kurorty. Wolne miejsca na długi weekend znikają w mgnieniu oka

Trójmiasto odnotowuje prawie 90 proc. obłożenia w obiektach noclegowych podczas długiego weekendu listopadowego, głównie dzięki bogatej ofercie kulturalnej.

Turyści cenią Pomorze o każdej porze roku, a region przyciąga nie tylko Trójmiastem, ale i możliwościami wypoczynku na łonie natury.

Skrócone okno rezerwacyjne i krótsze pobyty to nowe trendy, a zainteresowanie świętami Bożego Narodzenia dopiero się rozkręca.

Dyrektor Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej ds. marketingu i relacji z branżą Magdalena Węgrowicz podkreśliła w rozmowie z PAP, że turyści doceniają województwo pomorskie o każdej porze roku.

Zawsze największym magnesem jest Trójmiasto, ale myślę, że miejsca poza tym utartym szlakiem i kawałeczek dalej od Gdańska, Sopotu i Gdyni cieszą się równie dużą popularnością, z uwagi na zupełnie inne atrakcje i zupełnie inne możliwości spędzenia czasu. Jednym z głównych atutów Pomorza poza sezonem wakacyjnym jest możliwość odpoczynku na łonie natury.

– powiedziała Węgrowicz.

Oceniła, że obłożenie na listopadowy weekend w regionie zapowiada się bardzo dobrze.

Polacy korzystają z możliwości wyjazdu na przedłużone weekendy i chętnie wybierają Trójmiasto jako cel podróży. W Trójmieście średnie obłożenie w obiektach noclegowych to prawie 90 proc. Ważną rolę odgrywa tu z pewnością oferta kulturalna – w ten weekend odbędzie się w Gdańsku ciekawy festiwal muzyczny.

– powiedziała Węgrowicz.

Rozmówczyni PAP zwróciła uwagę, że w ostatnich latach można zaobserwować skrócenie tzw. okna rezerwacyjnego.

Decyzja o wyjeździe podejmowana jest znacznie bliżej jego terminu. Trendem ostatnich lat jest też skracanie długości pobytu. Myślę więc, że dzisiaj na horyzoncie pojawiają się głównie rezerwacje na długi listopadowy weekend.

– dodała Węgrowicz.

Ekspertka wspomniała też o zbliżającym się Bożym Narodzeniu. Już za chwilę turyści mogą interesować się Pomorzem również z myślą o tym święcie.

Natomiast zainteresowanie wypoczynkiem w okresie Bożego Narodzenia dopiero za chwilę zacznie wybrzmiewać w obiektach hotelowych. Oczywiście są też takie miejsca w regionie, w których zostały już naprawdę ostatnie wolne pokoje.

– dodała Węgrowicz.

Ekspertka przypomniała również, że PROT pod koniec października wystartowała z kampanią promującą region poza sezonem. Jej ambasadorką została dziennikarka Agnieszka Cegielska.

– W pierwszym odcinku główne role zagrały: Gdynia, gdzie nasza ambasadorka odkrywa szlak gdyńskiego modernizmu, a także Sulęczyno na Kaszubach. Dwa kolejne odcinki zabiorą nas dalej w region. Razem z Agnieszką Cegielską odwiedzimy Kwidzyn, Sztum, Malbork, Ustkę i Łebę. Wszystko zostało zaprezentowane w pięknym, posezonowym wydaniu – podkreśliła Węgrowicz.