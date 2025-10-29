W tej gminie w Polsce żyje się najlepiej. To niekwestionowany lider!

Nowy ogólnopolski ranking jakości życia w Polsce wyłonił gminę, w której żyje się najlepiej, bazując na 90 wskaźnikach.

Analiza uwzględnia zdrowie, edukację, transport i środowisko, a dane pochodzą z poziomu punktu adresowego.

Poznaj miasto, które zostało uznane za najlepsze miejsce do życia w Polsce.

Chcesz wiedzieć, które inne miasta znalazły się w czołówce i dlaczego nie ma tam Warszawy? Sprawdź pełny ranking!

Gdzie żyje się najlepiej? Nowy ranking już jest

W najnowszym ogólnopolskim rankingu jakości życia, przygotowanym przez Algolytics Technologies we współpracy z Agencją Badawczą SW Research i partnerami, przedstawiono najbardziej przyjazne do życia gminy w Polsce. Analiza oparta na aż 90 wskaźnikach - takich jak zdrowie, edukacja, transport, warunki ekonomiczne czy środowisko - ujawnia wyraźne zróżnicowanie regionalne i wskazuje miejsca, w których komfort codziennego życia osiąga najwyższy poziom.

Opracowany przez nas ranking uwzględnia aż 90 wskaźników cząstkowych, pogrupowanych w 10 kategorii tematycznych. Szczególnie warto zwrócić uwagę na fakt, że dla 66 spośród 90 wskaźników cząstkowych (niemal 75%) źródłem danych do obliczeń są dane o wysokiej szczegółowości przestrzennej – poziom punktu adresowego. Oznacza to, że wartość danego wskaźnika cząstkowego w pierwszym kroku obliczana jest dla każdego punktu adresowego w danej gminie, a dopiero w kolejnym kroku uśredniana (na poziom gminy) - czytamy w raporcie Algolytics.

Najlepsze miejsce do życia w Polsce. Ta gmina wygrała

W raporcie zastosowano dwa sposoby ważenia poszczególnych wskaźników, a mianowicie wagi eksperckie oraz wagi oparte na badaniu ankietowym. Dziś zajmiemy się tą drugą kategorią, którą wyliczono na podstawie opinii respondentów, zebranych w reprezentatywnym sondażu przeprowadzonym w maju 2025 roku na próbie 1502 osób. Zgodnie z badaniem ankietowanym najlepszą gminą w Polsce jest gmina Sopot, która uzyskała wskaźnik jakości życia 1.000!

Sopot najlepszą gminą w Polsce

Sopot okazał się miejscem, w którym żyje się najlepiej – z dostępem do morza, rozwiniętą infrastrukturą, wysokim poziomem bezpieczeństwa i bogatą ofertą kulturalną. Mieszkańcy miasta mogą więc być dumni oraz bez wątpienia mogą nazywać się szczęściarzami, bowiem mieszkają w dla wielu wymarzonej lokalizacji!

