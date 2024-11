Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza do naszego życia. Niedawno gigantyczne kontrowersje wywołało zaangażowanie AI do tworzenia audycji w niszowym OFF Radiu Kraków. Teraz sztuczna inteligencja będzie obecna w teatrze i to tak renomowanym, jak scena im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Technologia została użyta do uzupełnienia dzieła Witkacego pt. "Tak zwana ludzkość w obłędzie", które w większości jest zaginione. Ostały się tylko nieliczne jego fragmenty. O wielkiej roli AI w nowym spektaklu świadczy fakt, że sztuczna inteligencja została wpisana jako autor sztuki obok Stanisława Ignacego Witkiewicza.

- "Tak zwana ludzkość w obłędzie" to enigmatyczny i niedokończony dramat Stanisława Ignacego Witkiewicza. W ostatnich latach podjęto wysiłki, by zrekonstruować zaginioną sztukę poprzez twórcze interpretacje, włączając elementy z innych dzieł Witkacego i jego nadrzędnych tematów filozoficznych. Niniejsze Przedsięwzięcie zakłada, aby sztuczna inteligencja dokończyła zaginiony dramat, co jest nie tylko hołdem dla spuścizny Witkacego, ale także innowacyjnym połączeniem technologii i sztuki. Projekt ten ma na celu zbadanie nowych wymiarów opowiadania historii poprzez połączenie treści generowanych przez sztuczną inteligencję z technologią VR, uhonorowanie awangardowego ducha Witkacego i jego wkładu w polskie dziedzictwo i kulturę - informuje Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Sztuczna inteligencja to nie wszystko. Twórcy sięgnęli po VR

Sztuczna inteligencja to niejedyna nowinka technologiczna wykorzystywana w przedstawieniu. Twórcy sięgnęli też po VR, czyli technikę umożliwiającą wykreowanie wirtualnej rzeczywistości.

- Sieć VR stworzona w ramach tego projektu ma potencjał do transformacji sposobu, w jaki teatr jest doświadczany oraz do rozszerzenia globalnego wpływu teatru. W ramach stworzonej w ramach Projektu sieci osoby artystyczne i zespoły teatralne z różnych regionów świata będą współpracować, spotykając się wirtualnie w środowisku VR (do projektu zaproszone zostaną: Regional Academic Theater in Ivano-Frankivsk oraz CyberRäuber z Niemiec) - wyjaśnia krakowski teatr.

Bilety rozeszły się jak świeże bułeczki

Premiera spektaklu "Tak zwana ludzkość w obłędzie" odbędzie się w czwartek, 8 listopada na scenie Małopolski Ogród Sztuki przy ul. Rajskiej. Kolejne pokazy zaplanowano na piątek i sobotę (9 i 10 listopada). Reżyserem przedstawienia jest Krzysztof Garbaczewski. Niestety chętni, którzy chcieliby zobaczyć sztukę wykorzystującą sztuczną inteligencją, nie mają na to większych szans. Wszystkie bilety zostały już wyprzedane.

