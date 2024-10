Koniec sztucznej inteligencji w OFF Radiu Kraków. Rekordowe wyniki stacji

Koniec sztucznej inteligencji w OFF Radiu Kraków

OFF Radio Kraków nie będzie dłużej emitowało audycji przygotowanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Rozgłośnia poinformowała o tym w oświadczeniu podpisanym przez redaktora naczelnego Marcina Pulita. Szef rozgłośni przyznał, że eksperyment miał trwać o wiele dłużej, ale można go było zakończyć szybciej ze względu na mnogość zebranych reakcji i opinii na jego temat. OFF Radio Kraków ma wrócić do formuły rozgłośni koncentrującej się na muzyce.

Zakładaliśmy, że ten projekt potrwa maksymalnie trzy miesiące. Jednak już po tygodniu zebraliśmy tak wiele obserwacji, opinii, wniosków, że uznaliśmy, iż jego kontynuacja jest bezcelowa. W OFF Radio Kraków kończymy z audycjami tworzonymi przez dziennikarzy z udziałem sztucznej inteligencji, wracamy do formuły programu głównie muzycznego, nadawanego nadal online oraz w systemie DAB+. Skala zainteresowania projektem w niszowym, internetowo-cyfrowym programie poza główną anteną rozgłośni regionalnej, zaskoczyła nas. Pokazała, jak wiele obszarów jest nieuregulowanych – ochrona wizerunku, identyfikacja treści tworzonych przy wsparciu AI, prawa autorskie. Zaskoczył nas także poziom emocji, jaki towarzyszył temu eksperymentowi, przypisywanie nam nieistniejących intencji i działań, ostre sądy formułowane na podstawie fałszywych doniesień - poinformowało OFF Radio Kraków.

Rekordowe wyniki OFF Radia Kraków

Eksperyment przeprowadzony przez krakowską rozgłośnię wywołał olbrzymie kontrowersje i ogrom komentarzy. W ogniu krytyki znalazł się redaktor naczelny Radia Kraków Marcin Pulit, który musiał się tłumaczyć, że wprowadzenie AI nie było powodem zakończenia współpracy z niektórymi współpracownikami radia. Członkini Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Marzena Paczuska napisała do Ministerstwa Kultury list, w którym domagała się zakazania zastępowania żywych dziennikarzy sztuczną inteligencją w mediach publicznych. Interwencje w sprawie sztucznej inteligencji zapowiadali też parlamentarzyści z Małopolski.

Tymczasem szum wywołany obecnością AI w OFF Radiu Kraków wpłynął na gwałtowne zwiększenie słuchalności niszowej stacji. Onet podaje, że dobowa liczba słuchaczy wzrosła z 20-40 osób do 8-14 tysięcy.

