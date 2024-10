(...) Czy w przypadku mediów, radia i dziennikarstwa sztuczna inteligencja jest bardziej szansą czy zagrożeniem? Na to pytanie będziemy szukać odpowiedzi nadając eksperymentalny program na antenie OFF Radia Kraków, a także toczyć merytoryczną dyskusję na antenie Radia Kraków i w naszym drugim kanale tematycznym Radio Kraków Kultura. Kreowany przez AI program ma być adresowany do osób z tzw. pokolenia Z, odpowiadać na ich potrzeby i zainteresowania, poruszać kluczowe dla nich tematy, analizować jak AI może wpływać na to, co myślą, jak konsumują informacje. Dzięki narzędziom AI będziemy również korzystać z pomocy krakowskich naukowców i pracowników firm IT