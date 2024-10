Sztuczna inteligencja. Gdyńska szkoła w pilotażowym programie MEN

Ruszył pilotażowy program laboratoriów AI (sztucznej inteligencji) dla wybranych szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce. Nad jego realizacją czuwają Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z firmą Intel oraz partnerami technologicznymi: Dellem, Lenovo, HP i Microsoftem. Program ma na celu wprowadzenie najnowszych rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji do polskiego systemu edukacji.

Wśród sześciu szkół, które w ramach pilotażu otrzymały pracownie sztucznej inteligencji, znalazł się Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni.

4 października byliśmy w Poniatowej na uroczystym otwarciu pilotażowego programu Ministerstwa Edukacji Narodowej, przy wsparciu firmy Intel, dotyczącym uruchomienia pracowni sztucznej inteligencji w szkołach. Jesteśmy jedną z sześciu szkół zaproszonych przez ministerstwo do udziału w tym programie

– informuje Witold Chudyszewicz, dyrektor ZSO nr 8 w Gdyni.

Pracownie sztucznej inteligencji

Firma Intel we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Instytutem Badań Edukacyjnych oraz światowymi markami producentów komputerów: Dell, HP, Lenovo i Microsoft uruchomili pilotażowy program laboratoriów AI w wybranych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Placówki uczestniczące w programie otrzymują zestaw specjalistycznego oprogramowania do nauki i realizacji projektów z wykorzystanie sztucznej inteligencji, wydajne laptopy, szafki do przechowywania i ładowania sprzętu oraz dostęp do usług chmurowych AI.

W projekcie przewidziano również szkolenia dla nauczycieli z zakresu wykorzystywania narzędzi sztucznej inteligencji w pracy z uczniami. Celem programu jest zapewnienie uniwersalnych rozwiązań, z których skorzystają zarówno szkoły miejskie, jak i wiejskie.

Polska była pierwszym krajem w Europie oraz jednym z trzech na świecie, w którym firma Intel rozpoczęła wdrażanie programów edukacyjnych Intel Digital. Od 2019 roku w naszym kraju przeszkolono ponad 250 nauczycieli oraz 5 000 uczniów szkół średnich i techników, z których najlepsi osiągnęli sukcesy w międzynarodowym konkursie AI Global Impact Festival.

Źródło: Gdynia.pl

