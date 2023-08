Tak można zakazić się Legionellą. Na liście klimatyzacja i podlewanie ogródka

Arabowie w Zakopanem kupują to całymi kartonami. Stracili głowę dla polskiego produktu

Legionella w Polsce z dnia na dzień staje się poważniejszym problemem. Do poniedziałku (28 sierpnia 2023 r.) do godziny 15:30 potwierdzono 11 ofiar śmiertelnych bakterii. W sprawie zakażeń wypowiadał się już m.in. dyrektor rzeszowskiego szpitala, Grzegorz Materna. Warto wiedzieć, że legioneloza to choroba układu oddechowego. Jest chorobą zakaźną, ale nie zaraźliwą. Wywołują ją bakterie Legionella, które występują w wodzie i rozmnażają się w temperaturze 20-50 stopni Celsjusza. Jak się bronić przed zakażeniem?

Tak można zakazić się Legionellą. Na liście podlewanie ogródka i klimatyzator

W komunikacie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie czytamy raz jeszcze, że Legioneloza nie przenosi się z człowieka na człowieka. Stanowi zagrożenie dla ludzi jedynie, gdy dostanie się do dróg oddechowych. Do zakażenia może dochodzić poprzez wdychanie powietrza, w którym znajduje się aerozol skażonej bakteriami wody (mgła wodna powstała w wyniku rozprysku wody). Należy zwrócić uwagę na klimatyzatory i węże ogrodowe. Legionella nie przenosi się drogą pokarmową, tzn. nie jest dla nas niebezpieczna, gdy trafi do układu pokarmowego wraz z wypitą wodą.

Jak zmniejszyć ryzyko zakażeniem?

Regularnie czyśćmy i dezynfekujmy urządzenia natryskowe w domu (głowice prysznicowe, nawilżacze powietrza, wanny z hydromasażem), zgodnie z zaleceniami producenta.

Po nieużywaniu kranu ponad 2 tygodnie, odkręćmy wodę na przynajmniej 2 minuty zanim zaczniemy z niej korzystać.

Okresowo opróżniajmy i przepłukujmy urządzenia grzewcze, zgodnie z zaleceniami producenta, aby zredukować osiadające na dnie i ściankach zanieczyszczenia.

Jeżeli możemy, zachowajmy temperaturę wody w urządzeniach grzewczych na poziomie 60°C.

- Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego Państwowym Zakładem Higieny - Państwowym Instytutem Badawczym, z myślą o zarządzających wewnętrznymi systemami wodnymi i urządzeniami występującymi w budynkach, opracował zalecenia, które pomogą zmniejszyć zagrożenie, jakie mogą stanowić występujące w wodzie bakterie Legionella - podkreślają władze województwa małopolskiego.