Kochane psiaki!

To jedyne takie psy w Europie. Czworonogi z Krakowa potrafią wzruszać nawet obcych ludzi

Trzy psy z Krakowa to jedyne czworonogi w Europie, które pełnią rolę terapeutyczną, pracując na lotnisku. Zen, Lara i Cyrylka zostały wyszkolone w taki sposób, by pomóc zestresowanym lub po prostu oczekującym na lot pasażerom. Wszystkie psy uwielbiają kontakt z człowiekiem, ale nie podchodzą jednocześnie do osób, które nie mają żadnej ochoty na zabawę.