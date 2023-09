Trafiła do szpitala

We wtorek, 12 września około godz. 17.30 na torach kolejowych w rejonie ul. Marcika w Krakowie rozegrał się dramat. 52-letni mężczyzna został potrącony przez pociąg i poniósł śmierć na miejscu tragicznego zdarzenia. Podkom. Piotr Szpiech, rzecznik krakowskiej policji przekazał "Super Expressowi", że dokładne okoliczności wypadku śmiertelnego nie są jeszcze znane. Na miejscu przeprowadzono oględziny z udziałem prokuratora. Śledczy wstępnie wykluczyli, by do śmierci 52-latka przyczyniły się inne osoby. Wciąż nie wiadomo jednak, w jakim celu mężczyzna wszedł na tory i czemu nie nie zdołał uciec przed nadjeżdżającym pociągiem. Te kwestie mają zostać wyjaśnione podczas wszczętego postępowania.

