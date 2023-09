To Piotr N. i Jakub Z. zginęli w zderzeniu z pociągiem. Sprawca pijany i naćpany

Do bardzo groźnego wypadku doszło podczas prac polowych w Brzeznej na Sądecczyźnie. 78-letni mężczyzna został przejechany przez ciągnik rolniczy. Jego stan był na tyle poważny, że na miejsce wysłano śmigłowiec ratowniczy, który zabrał seniora do szpitala. Po przejechaniu mężczyzny maszyna zatrzymała się dopiero w zaroślach znajdujących się kilkadziesiąt metrów dalej. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu pomocy ratownikom medycznym. Wyznaczono oraz zabezpieczono teren do lądowania LPR. Odłączono też klemy akumulatora w ciągniku rolniczym. Okoliczności wypadku nie są jeszcze znane, trwa ustalanie przyczyny feralnego incydentu. Poniżej zdjęcia z miejsca zdarzenia.

Jej ciało od roku rozkładało się w mieszkaniu. Nikt nie interesował się życiem pani Jolanty