Jakub Kwaśny czy Henryk Łabędź? Sprawdźcie, kto został prezydentem Tarnowa

Kto został prezydentem Tarnowa? PKW podała oficjalne wyniki II tury wyborów samorządowych 2024



Tarnów będzie miał nowego prezydenta. Po rezygnacji Romana Ciepieli z walki o reelekcję stało się jasne, że do gabinetu przy ul. Mickiewicza wprowadzi się nowy lokator. Do pierwszej tury wyborów stanęło czterech kandydatów. Dwóch z nich: Jakub Kwaśny oraz Henryk Łabędź przeszło do drugiej tury. Sprawdźcie, kto wygrał wybory w Tarnowie. PKW podała już oficjalne wyniki wyborów w Tarnowie.