Paulina S. oszukała bank i klientów. Ma zwrócić ponad 1,3 mln zł

Wniosek o skazanie Pauliny S. bez przeprowadzania rozprawy złożyła do sądu Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu. Kobieta pracując w mBanku działała na szkodę swojego pracodawcy i jego klientów. Łącznie przywłaszczyła sobie ponad 1,3 mln zł. Bank zobowiązał się do pokrycia strat klientów. Pieniądze ma odzyskać od Pauliny S., która przyznała się do winy i przyjęła na siebie obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody. Dodatkowo przyjęła karę 3 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 6000 złotych. Paulina S. ma także w całości pokryć koszty postępowania.

- Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu w dniu 5 kwietnia 2024 roku skierowała do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy Pauliny S., byłej pracownicy mBanku S.A., której zarzuca się popełnienie licznych oszustw i przywłaszczenia znacznej kwoty pieniędzy na szkodę banku oraz jego klientów. W toku śledztwa podejrzana została zatrzymana, a następnie aresztowana. W przedmiotowej sprawie dokonano zabezpieczenia majątkowego na mieniu podejrzanej w postaci zajęcia środków pieniężnych zgromadzonych na jej rachunkach bankowych, a także na rachunkach bankowych innych osób, którymi podejrzana faktycznie dysponowała. Ustalono, że mBank S.A. pokrył lub zadeklarował pokrycie strat poniesionych przez jego klientów w związku z przestępczą działalnością Pauliny S. Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzuconych jej czynów i zgodziła się na wymierzenie jej kary łącznej 3 lat pozbawienia wolności, kary grzywny 300 stawek dziennych grzywny przyjmując po 20 zł za wartość stawki, obowiązku naprawienia szkody w całości, to jest w kwocie 1 359 362,69 zł i obowiązku poniesienia kosztów postępowania w całości. W zakresie 19 czynów materiały ze śledztwa zostały wyłączone do odrębnego rozpoznania. W tym zakresie prowadzony jest szereg dalszych, intensywnych czynności śledczych mających na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy, w szczególności dokonywania jest wnikliwa analiza przepływów środków finansowych - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu.

Najbiedniejsze miasta w Polsce. Biedę widać na ulicach. Tam żyje się najgorzej

Sonda Spotkałeś/aś się kiedyś z próbą oszustwa? Tak Nie