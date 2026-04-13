- W Niegoszowicach pociąg Polregio śmiertelnie potrącił 19-letniego mężczyznę z województwa śląskiego.
- Mężczyzna znajdował się w miejscu niedozwolonym dla pieszych; maszynista był trzeźwy, a żaden z 37 pasażerów pociągu nie ucierpiał.
- Wypadek spowodował utrudnienia w ruchu kolejowym, m.in. skierowanie pociągów IC "ODRA" i "WARMIA" na drogi okrężne oraz odwołanie pociągu EIP na odcinku Trzebinia - Kraków Główny.
Śmiertelny wypadek pod Krakowem. Nie żyje 19-letni mężczyzna
W niedzielę, 12 kwietnia około godz. 21:45 w Niegoszowicach (odcinek między Krzeszowicami a Zabierzowem) pociąg Polregio jadący z Wolbromia do Krakowa Głównego, śmiertelnie potrącił człowieka. St. asp. Katarzyna Boroń z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie przekazała nam, że ofiarą śmiertelną wypadku jest 19-letni mężczyzna z województwa śląskiego. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia.
Na ten moment wiadomo, że młody mężczyzna znajdował się w miejscu niedozwolonym dla pieszych. Maszynista składu, który brał udział w zdarzeniu był trzeźwy. Pociągiem podróżowało 37 osób, żadna z nich nie ucierpiała. Po wypadku pasażerowie kontynuowali podróż w podstawionym autobusie. Śmiertelne potrącenie w Niegoszowicach miało konsekwencje dla pasażerów innych składów:
- IC nr 55 (73004/5) "ODRA" relacji Berlin Hbf - Kraków Główny, został skierowany drogą okrężną na odcinku Mysłowice - Kraków Główny.
- IC nr 5320/1 "WARMIA" relacji Olsztyn Główny - Kraków Główny, został skierowany drogą okrężną na odcinku Włoszczowa Północ - Kraków Główny.
- EIP nr 5310/1 relacji Gdynia Główna - Kraków Główny, został odwołany na odcinku Trzebinia - Kraków Główny. Podróżnym na odwołanym odcinku umożliwiono przejazd pociągiem IC nr 8302/3 "CHEŁMOŃSKI" relacji Świnoujście - Kraków Główny.
Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?
Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?
- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
- Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
- Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
- Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
- Strona internetowa pokonackryzys.pl
W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.