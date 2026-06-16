Poszukiwany 19-letni Kacper nie żyje. Policja ujawnia

Wielogodzinna akcja poszukiwawcza prowadzona na terenie gminy Mszana Dolna w powiecie limanowskim zakończyła się tragicznym odkryciem. W działaniach brały udział setki policjantów, ratownicy GOPR, strażacy oraz specjalistyczne grupy poszukiwawcze. Funkcjonariusze przeczesywali rozległe, górzyste i zalesione tereny, wykorzystując między innymi psy służbowe, drony oraz policyjny śmigłowiec.

Przełom nastąpił po kilku godzinach działań. Załoga policyjnego śmigłowca zauważyła ciało mężczyzny na jednym z wcześniej sprawdzanych obszarów. Na miejsce natychmiast skierowano służby, które rozpoczęły czynności procesowe.

Policja prowadzi obecnie oględziny i formalnie potwierdza tożsamość odnalezionej osoby. Wszystko wskazuje jednak na to, że jest nią poszukiwany 19-letni Kacper W.

- Z pokładu policyjnego śmigłowca policjanci wypatrzyli ciało młodego mężczyzny przy masywie leśnym. Będziemy identyfikować ciało, aby potwierdzić, czy jest to poszukiwany sprawca zabójstwa, 19-latek. Ciało jest zabezpieczane do dalszych czynności – przekazała PAP podinsp. Katarzyna Cisło.

Poszukiwania 19-latka rozpoczęły się po tragicznych wydarzeniach, do których doszło w Mszanie Górnej. W akcję zaangażowano ogromne siły policyjne, funkcjonariuszy pionu kryminalnego, oddziały prewencji, przewodników psów służbowych, a także ratowników GOPR i strażaków. Na drogach ustawiono punkty kontrolne, sprawdzano pojazdy oraz miejsca, w których mężczyzna mógł się ukrywać.

Okoliczności śmierci 19-latki z Mszany Górnej

Do tragedii doszło w domu rodzinnym młodej kobiety w Mszanie Górnej. Jak ustaliła policja, zarówno 19-latka, jak i poszukiwany mężczyzna byli mieszkańcami gminy Mszana Dolna i wcześniej pozostawali w związku.

Według wstępnych ustaleń śledczych około godziny 22.20 19-letni mężczyzna przyjechał do miejsca, w którym przebywała jego była partnerka. Między nimi miało dojść do sprzeczki, podczas której kobieta została zaatakowana. 19-latkę odnalazł członek rodziny. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych jej życia nie udało się uratować.

Po zdarzeniu mężczyzna uciekł z miejsca tragedii, a policja rozpoczęła zakrojoną na szeroką skalę obławę. Funkcjonariusze przeszukiwali okoliczne lasy, sprawdzali rodziny i znajomych poszukiwanego oraz prowadzili kontrole pojazdów. Kilkanaście godzin później akcja zakończyła się odnalezieniem ciała 19-latka.

Tak przebiegały poszukiwania:

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