Trzymała 149 psów w skandalicznych warunkach. 67-latka usłyszała zarzuty znęcania się nad zwierzętami

Adrian Teliszewski
2026-02-10 11:08

Na jednej z posesji w gminie Wieliczka przetrzymywano blisko 150 psów. Sprawą zajęła się policja i prokuratura. Jak informują funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce, 67-letnia właścicielka zwierząt usłyszała już zarzut znęcania się nad psiakami.

  • Podczas interwencji w jednej z miejscowości w gminie Wieliczka służby zabezpieczyły 149 psów, które były przetrzymywane w nieodpowiednich warunkach.
  • Zatrzymano 67-letnią właścicielkę zwierząt, która w Prokuraturze Rejonowej w Wieliczce usłyszała zarzut znęcania się nad zwierzętami.
  • Akcja była następstwem wcześniejszej kontroli z 29 stycznia, podczas której z tej samej posesji odebrano już 39 zwierząt (33 psy i 6 kotów).

67-latka usłyszała zarzut znęcania się nad zwierzętami. Miała prawie 150 psów

Do interwencji doszło 6 lutego na terenie jednej z miejscowości w gminie Wieliczka. Była to kolejna wizyta służb w tym miejscu. Tym razem skala zaniedbań okazała się jeszcze większa. W trakcie przeprowadzonych czynności lekarz weterynarii stwierdził, że zwierzęta przebywały w nieodpowiednich warunkach bytowych i wskazał na konieczność ich natychmiastowego odebrania właścicielce. W skoordynowanej akcji wzięli udział przedstawiciele wielu instytucji, w tym policjanci z Wieliczki i funkcjonariusze z Krakowa. Łącznie na posesji zabezpieczono aż 149 psów różnych ras.

W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami, zatrzymana została 67-letnia właścicielka posesji. Następnego dnia, 7 lutego, kobieta została doprowadzona do Prokuratury Rejonowej w Wieliczce. – Usłyszała zarzut znęcania się nad zwierzętami. Wszystkie zwierzęta zostały zabezpieczone – czytamy w oficjalnym komunikacie policji.

Cała sprawa miała swój początek 29 stycznia. To właśnie wtedy policjanci z Rewiru Dzielnicowych w Wieliczce postanowili skontrolować posesję, o której wiedzieli, że już kilka lat wcześniej stwierdzono tam nieprawidłowości związane z utrzymywaniem zwierząt. Na miejscu zastali właścicieli – kobietę oraz jej syna. Widok był porażający. Na terenie nieruchomości znajdowało się około 100 psów, z czego blisko połowa biegała luzem na zewnątrz budynków.

Wówczas zabezpieczono 33 psy różnych ras oraz 6 kotów. 11 zwierząt wymagało pilnej opieki weterynaryjnej i trafiło pod opiekę jednego ze stowarzyszeń, pozostałe 28 zwierząt zostało przewiezionych do schroniska.

