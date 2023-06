W piątek, 16 czerwca wypada ważne święto kościelne. Czy można jeść mięso i trzeba iść do kościoła?

Z wesela wyprowadzili go w kajdankach. Rodzina nie zostawiła na nim suchej nitki. Doszło do fatalnej pomyłki!

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Czy trzeba iść do kościoła?

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa jest świętem ruchomym, obchodzonym zawsze w piątek po oktawie uroczystości Bożego Ciała. Dla Kościoła powszechnego zatwierdził je papież Pius IX w 1856 r. Z inicjatywy Jana Pawła II od 1995 r. jest to także Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada w dzień powszedni, stąd pytanie: czy katolicy tego dnia muszą uczestniczyć we mszy świętej? Kodeks prawa kanonicznego nie pozostawia w tej sprawie żadnych wątpliwości. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa nie jest świętem nakazanym, stąd wierni nie mają dzisiaj obowiązku uczestniczenia we mszy świętej. Świętami nakazanymi w naszym kraju są: wszystkie niedziele, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Uroczystość Objawienia Pańskiego, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało), Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Uroczystość Wszystkich Świętych oraz Uroczystość Narodzenia Pańskiego.

Czy w piątek, 16 czerwca obowiązuje post i zakaz jedzenia mięsa?

Zgodnie z przepisami kościelnymi post ścisły to ograniczenie liczby spożywanych danego dnia posiłków do trzech, w tym dwóch lekkich i jednego do syta. Post ścisły obowiązuje wyłącznie w Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek. Czym innym jest natomiast nakaz zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, czyli zakaz jedzenia mięsa. Co do zasady obowiązuje on w każdy piątek. Wyjątkiem są natomiast piątki, w które wypada uroczystość. Z przepisów prawa kanonicznego wynika więc, że w piątek, 16 czerwca wierni mogą jeść pokarmy mięsne nie łamiąc kościelnych nakazów. Co więcej, nie są uzależnieni od dyspensy wydanej przez biskupa diecezjalnego. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa ma charakter powszechny i dotyczy wszystkich katolików, bez względu na miejsce, w którym się znajdują.

