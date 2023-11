Gdzie mieszkają najmłodsi mieszkańcy w Małopolsce?

Województwo małopolskie, jak podaje portal „Polska w liczbach” liczy obecnie 3 mln 429 tys. mieszkańców, z czego 51,5 proc. stanowią kobiety, a 48,5 proc. mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców Małopolski wzrosła o 5,9 proc., a średni wiek wynosi obecnie 41,2 lat, co jest wynikiem zbliżonym do średniej krajowej (42,1 lat). Co niepokojące, w Małopolsce prognozowany jest spadek liczby ludności. Jak czytamy na portalu, w 2050 roku populacja województwa ma wynieść 3 mln 279 tys. osób. Z portalu „Polska w Liczbach” wiemy, że w Małopolsce najliczniejsze grono mieszkańców stanowią osoby w wieku od 35 do 39 lat. Z kolei najmniej liczna grupa to osoby w wieku od 80 do 84 lat. Co gorsza, Małopolska ma także ujemny przyrost naturalny, wynoszący obecnie -4 874, co przekłada się na przyrost naturalny -1,42 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Mimo bezlitosnych danych są w Małopolsce rejony, gdzie mieszkańcy są wyraźnie młodsi, niż wskazuje średnia krajowa. Co ciekawe, Kraków znalazł się na szarym końcu zestawienia. Gdzie w Małopolsce mieszkańcy są najmłodsi? Sprawdźcie w przygotowanej galerii na bazie informacji z portalu „Polska w Liczbach”.