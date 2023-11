Największe wsie w województwie małopolskim. Liczba mieszkańców robi wrażenie

Jakie są największe wsie w Małopolsce? Na to pytanie można odpowiedzieć zaglądając w dane demograficzne. W Małopolsce są wsie, których liczba mieszkańców robi niemałe wrażenie, przebijając niektóre miejscowości mogące pochwalić się prawami miejskimi. Jak to możliwe? O przyznaniu wsi statusu miasta nie decyduje tylko i wyłącznie liczba mieszkańców, a jak podaje portal „Publiczni.pl” kwestia praw miejskich to wypadkowa kilku czynników, które musi spełnić dana wieś. Zaliczamy do nich m.in. miejską zabudowę, odpowiednią infrastrukturę techniczną czy uwarunkowania historyczne i administracyjne. W Małopolsce są także wsie, które niegdyś mogły pochwalić się prawami miejskimi, jednak w wyniku różnych perturbacji historycznych ostatecznie je utraciły. Część wsi w województwie małopolskim zamieszkuje więcej osób niż słynne miasta czy uzdrowiska. Jaka jest największa wieś w Małopolsce? Gdzie mieszka najwięcej osób? Sprawdźcie w naszej galerii. Dane w niej prezentowane pochodzą z portalu „Polska w Liczbach”.