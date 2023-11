Obserwatorium Astronomiczne na górze Lubomir. Wyjątkowe miejsce na mapie Małopolski

Małopolska to region, który słynie z ciekawych i wyjątkowych atrakcji turystycznych. Jedną z nich jest bez wątpienia Obserwatorium Astronomiczne im. Tadeusza Banachiewicza na Lubomirze. Miejsce to oddane do użytku w 2007 roku może poszczycić się długą, ciekawą i momentami tragiczną historią. Pomysłodawcą jego powstania był Tadeusz Banachiewicz, dyrektor Obserwatorium krakowskiego od 1919 roku, który chciał, aby wybudowano również zamiejską stację obserwacyjną ulokowaną poza Krakowem. Na miejsce budowy wybrano szczyt góry Lubomir, zwany kiedyś Łysiną. Od Krakowa dzieliły go zaledwie 33 km, a dodatkowym atutem miejsca była statystycznie dobra pogoda czy brak zanieczyszczeń powietrza i źródeł światła w okolicy. Prace konstrukcyjne ukończono w 1922 roku. To właśnie tam odkryto m.in. kometę C/1925 G1 (Orkisz). Obiekt ten był pierwszym tego typu odkrytym przez Polaka, czego dokonał Lucjan Orkisz. Niestety, we wrześniu 1944 roku obserwatorium zostało spalone przez Niemców, którzy skonfiskowali także sprzęt. W marcu 2003 roku powstał Komitet Odbudowy Obserwatorium Astronomicznego na Lubomirze, co ostatecznie dokonało się w 2007 roku. Obecnie miejsce to jako jedyne w obserwatorium w Polsce pozostaje dostępne dla zwiedzających przez cały rok. Z kolei gmina Wiśniowa, gdzie leży obiekt współpracuje m.in. z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Obserwatorium Astronomicznym UJ czy Katedrą Astronomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Poznajcie małopolskie obserwatorium astronomiczne w galerii, którą dla was przygotowaliśmy.