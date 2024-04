Wichury śmierci zbierają żniwo. Nie żyją trzy osoby, w tym dziecko

Czy w Wielkanocny Poniedziałek trzeba iść do kościoła?

Nie żyją kolejne osoby zabite przez powalone drzewo! Wcześniej w poniedziałek 1 kwietnia w Zakopanem wichura powaliła drzewo na samochód prowadzony przez młodą kobietę. Niestety, jej życia nie udało się uratować. Po godz. 15 pojawiła się informacja o kolejnej tragedii. Tym razem w Rabce-Zdrój (woj. małopolskie). W parku drzewo śmiertelnie przygniotło trzy osoby, w tym matkę z 6-letn

"W miejscowości Rabka-Zdrój (woj. małopolskie) trzy osoby (dwie dorosłe i dziecko) poniosły śmierć w wyniku przygniecenia przez drzewo powalone przez silny wiatr. Na miejscu działania prowadzą strażacy i inne służby ratownicze." - przekazała Państwowa Straż Pożarna.

"W całym kraju na skutek panujących warunków atmosferycznych strażacy odnotowali do godz. 15.00 ok. 300 interwencji, w tym 176 na terenie woj. małopolskiego i ok. 100 zdarzeń na terenie woj. śląskiego." - czytamy w komunikacie.

