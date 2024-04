Wybuch gazu w Tychach! Kilkunastu poszkodowanych, w tym dzieci. Dramat w Wielkanocny Poniedziałek [AKTUALIZACJA]

Poszliśmy w Wielkanoc do kościoła w diecezji sosnowieckiej. Oto, co usłyszeliśmy

Masz tak na nazwisko? Możesz mieć szlacheckie korzenie! Osoby o tych nazwiskach powinny to wiedzieć

Tychy: To tutaj doszło do przerażającego wybuchu! Huk słyszalny w całym mieście. Nowe informacje przerażają

Aktualizacja 12:30

Wiemy na pewno, że siedem osób (w tym dwoje dzieci) trafiło do szpitali. Nasza dziennikarka ustaliła, że dzieci trafiły do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Trwa przeszukiwanie miejsca wybuchu.

- Dzieci są w wieku 8 i 4 lat. Trafiły do szpitala karetkami. Ich ogólny stan jest dobry. Została im udzielona niezbędna pomoc, zostały zaopatrzone, niedługo będą mogły opuścić szpital - powiedział nam Wojciech Gumułka, rzecznik GZCD.

Czytaj więcej tutaj: To tutaj doszło do przerażającego wybuchu! Huk słyszalny w całym mieście. Nowe informacje przerażają

Aktualizacja 11:00

- Piętnaście osób poszkodowanych wskutek wybuchu, do którego doszło w Poniedziałek Wielkanocny rano na parterze bloku przy ul. Darwina w Tychach, rozwożonych jest po okolicznych szpitalach - przekazała PAP rzeczniczka tyskiego magistratu Ewa Grudniok.

Jak zaznaczyła, trudno jeszcze o bliższe informacje nt. stanu rannych; dotąd nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych (kilkadziesiąt minut po wybuchu strażacy jeszcze dokładnie przeszukiwali rejon największych zniszczeń).

Grudniok przekazała m.in., że po wybuchu, niezależnie od działań strażaków, miasto podstawiło autobus dla ewakuowanych, potrzebujących usiąść i zaczekać na dalsze decyzje.

Wcześniej pisaliśmy:

Informację o wybuchu gazu w bloku przy ul. Darwina w Tychach przekazali w mediach społecznościowych autorzy profilu 112Tychy - Tychskie Służby Ratownicze. Siła eksplozji była potężna, co widać na załączonym zdjęciu. - Boże, mam nadzieję, że większości ludzi nie było w domu, że byli gdzieś na święta. Tato mi mówi, że ogromnie dużo karetek - napisała rozemocjonowana pani Justyna. Więcej szczegółów ujawnił rzecznik komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach asp. Szymon Gniewkowski, z którym rozmawiał dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej.

Dalszy ciąg materiału znajdziecie pod zdjęciami z miejsca zdarzenia

Tychy: Wybuch gazu w bloku przy ul. Darwina. Kilkunastu poszkodowanych

Wybuch nastąpił na parterze budynku wielorodzinnego przy tyskiej ul. Darwina. Po zgłoszeniu na miejsce pojechały cztery zastępy PSP; na miejsce udało się też pięć zastępów OSP. - Obecnie jest trzynastu poszkodowanych; nie mamy informacji o ofiarach śmiertelnych. Działania polegają na ewakuacji budynku: klatki schodowej w której doszło do wybuchu oraz klatek sąsiednich - powiedział asp. Szymon Gniewkowski.

- Z budynku ewakuowano 23 osoby. Brak informacji o ofiarach smiertelnych. Na miejscu pracuje 10 zastępów straży pożarnej - dodała w rozmowie z naszą dziennikarką bryg. Aneta Gołębiowska, rzeczniczka prasowa Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Przedstawiciel straży dodał, na razie nie jest znany stan budynku po wybuchu - będą to oceniali biegli w dalszych etapach działań. Blok, w którym doszło do wybuchu ma sześć pięter. Do tematu wrócimy.

Galeria ze zdjęciami: Edward odkręcił gaz i doprowadził do wybuchu