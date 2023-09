Wielki sukces studentów z Krakowa. Ich łazik marsjański jest najlepszy w Europie

Kraków. Studenci AGH wygrali European Rover Challenge. Ich łazik marsjański jest najlepszy w Europie

Złoty medal European Rover Challenge ponownie trafił do Krakowa. Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej obronili mistrzowski tytuł zdobyty rok wcześniej, a skonstruowany przez nich łazik marsjański Kalman w finale pokonał 24 inne maszyny. W pokonanym polu znalazły się między innymi ekipy z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Turcji.

- Jesteśmy nie tylko mistrzami Europy, ale również mistrzami autonomii, ponieważ sędziowie wyróżnili nas dodatkową nagrodą Best Performance w Navigation Task. Jest to wynik wielu miesięcy ciężkiej pracy naszego zespołu, wielu godzin spędzonych w laboratorium, wielu zagubionych śrub i wielu napisanych linii kodu. To niesamowite uczucie stać drugi rok z rzędu na najwyższym stopniu podium. Jednak nie byłoby to możliwe bez niezastąpionego wsparcia ze strony naszej Uczelni - napisali na FB członkowie AGH Space Systems.

Na czym polegają zawody European Rover Challenge?

Finał European Rover Challenge 2023 polegał na rywalizacji w czterech konkurencjach:

Presentation Task, polegająca na zaprezentowaniu przed sędziami projektu łazika, taktyki, zaimplementowanych rozwiązań technicznych, a także całego zespołu'

Navigation Task, czyli misja sprawdzająca zdolność łazika do poruszania się w wyznaczonym obszarze w sposób autonomiczny.

Maintenace Task, która sprawdziła zdolność Kalmana do obsługi różnych elementów zamontowanych w panelu operacyjnym za pomocą ramienia robotycznego.

Science Task, do której ekipa musiała przygotować hipotezę badawczą na temat zjawiska geologicznego zachodzącego na konkursowym Marsie. Do tej konkurencji zespół AGH Space Systems stworzył moduł wiertła do pobrania próbek gleby oraz drona do sfotografowania wybranego fragmentu Mars Yardu.

