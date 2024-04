Niedźwiedź zaatakował ich w aucie! Film mrozi krew w żyłach

Atak niedźwiedzia na samochód w lesie! Na wyspie Hokkaido dorodny drapieżnik rozbił szybę. Według naukowców niedźwiedzie coraz częściej atakują ludzi

O atakach niedźwiedzi na ludzi było ostatnio bardzo głośno w związku z wydarzeniami na Słowacji. Drapieżnik biegał tam po ulicach Liptowskiego Mikulasza, kilka osób odniosło obrażenia. Wcześniej kobieta zginęła po słowackiej stronie Tatr, spadając w przepaść po ucieczce przed niedźwiedziem. Takie ataki to rzadkość, bo dzikie zwierzęta nie szukają konfrontacji z człowiekiem i unikają nas, a najważniejsze to ich nie zaskoczyć - ale może teraz to się zmieniło? Naukowcy mają pewne podejrzenia! Dyskusję wywołał film zamieszczony w mediach społecznościowych przez konto @gucci999333. Nagranie pokazuje atak niedźwiedzia na japońskiej wyspie Hokkaido. Kierowca uchwycił straszne chwile, w których drapieżnik wybiega z lasu i w ciągu paru sekund podbiega do jadącego drogą pojazdu. Wystarczyło jedna machnięcie łapą, by stłuc szybę! Na szczęście kierowcy udaje się odjechać z dala od niedźwiedzia i ujść z życiem. W aucie były dwie osoby, które jechały zbierać warzywa.

„Normalnie myśliwi trzymaliby populację niedźwiedzi pod kontrolą, ale młodsze pokolenia Japończyków przeniosły się do miast i wielu myśliwych jest obecnie w podeszłym wieku"

Tymczasem Jeffrey J Hall, specjalny wykładowca japonistyki na Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych w Kanda powiedział "The Mirror", że niedźwiedzie zaczynają rywalizować z ludźmi o terytorium i przejmują te miejsca, które wyludniły się. „Problem ten jest związany z kryzysem demograficznym w Japonii. W obliczu starzenia się japońskich społeczności wiejskich i zmniejszania się ich populacji dzikie zwierzęta rekultywują wyludnione tereny” - powiedział badacz. „Normalnie myśliwi trzymaliby populację niedźwiedzi pod kontrolą, ale młodsze pokolenia Japończyków przeniosły się do miast i wielu myśliwych jest obecnie w podeszłym wieku. Bardzo rygorystyczne japońskie przepisy dotyczące broni palnej stanowią główną przeszkodę dla każdej młodej osoby, która mogłaby kontynuować polowania. Przez dziesięciolecia japońskich turystów udających się w góry ostrzegano, aby nosili dzwonki lub sprej na niedźwiedzie, aby odstraszyć niedźwiedzie, ale teraz mamy do czynienia z sytuacją, w której niedźwiedzie i inne dzikie zwierzęta częściej wędrują do miast" - dodaje naukowiec. Jest przekonany, że liczba takich ataków rośnie!

