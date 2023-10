Wyniki wyborów w Polsce 2023. Która partia zdobyła największe poparcie?

Ostatnie dni to bardzo gorący czas w Polsce. W niedzielę, 15 października Polacy ruszyli do urn, aby wziąć udział w wyborach parlamentarnych. W tym roku zainteresowanie nimi było tak wielkie, że padł rekord frekwencyjny. We wtorek, 17 października Państwowa Komisja Wyborcza zakończyła liczyć głosy i podała oficjalne dane. Ogólnopolski wynik w wyborach do Sejmu wygląda następująco:

PiS - 35,38 proc.

Koalicja Obywatelska - 30,70 proc.

Trzecia Droga - 14,40 proc.

Lewica - 8,61 proc.

Konfederacja - 7,16 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy - 1,86 proc.

Polska Jest Jedna - 1,63 proc.

Wybory 2023. Kto nie dostał się do Sejmu z Krakowa? Na Lewicy zaskoczenie

Tegoroczne wybory parlamentarne to zdecydowane zwycięstwo zjednoczonej opozycji, mimo największego poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości w skali całego kraju. Na tym tle mocno wybija się Kraków, gdzie zwyciężyła Koalicja Obywatelska, chociaż niewielką liczbą głosów. To jednak oznacza nowy układ sił w parlamencie i nowe twarze. Kto nie dostał się do Sejmu z Krakowa? Największym przegranym w stolicy Małopolski jest zdecydowanie Maciej Gdula, "jedynka" na liście Lewicy. Chociaż partia zyskała duże poparcie w Krakowie i zabrała aż 12,98 proc., w całej Małopolsce ten wynik był znacznie niższy. Maciej Gdula w okręgu 13 zebrał 16 308 głosów, a następna na liście Daria Gosek-Popiołek zdobyła aż 39 054 głosy i to właśnie ona, zamiast Gduli, będzie reprezentować mieszkańców Małopolski w Sejmie.

Wybory 2023. Kto nie dostał się do Sejmu z Krakowa? W PiS zacięta walka o miejsca

Wysokie poparcie dla PiS w okręgu 13, czyli w Krakowie, Olkusz i okolicznych miejscowościach, zapewniło tej partii aż pięć mandatów poselskich. To oznacza, że w Sejmie na pewno zobaczymy Małgorzatę Wassermann, Andrzeja Adamczyka, Elżbietę Dudę i Jacka Osucha. Największa walka rozegrała się pomiędzy Michałem Drewnickim i Agnieszką Ścigaj, którzy walczyli o ostatnie wolne miejsce. Wielkim przegranym okazał się Drewnicki, którego Ścigaj pokonała zaledwie 103 głosami i to właśnie ją zobaczymy wkrótce w sejmowych ławach.

Wybory 2023. Kto nie dostał się do Sejmu z Krakowa? Trzecia Droga uzyskała dwa mandaty

Wielką niewiadomą i dużym zaskoczeniem podczas tegorocznych wyborów parlamentarnych stała się Trzecia Droga, czyli koalicja Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Szymona Hołowni. To ugrupowanie uzyskał w skali kraju wysokie poparcie, także w okręgu 13 zdobyli wiele głosów, bo aż 16,86 proc. To przełożyło się na dwa mandaty poselskie, które otrzymają Rafał Komarewicz oraz Ireneusz Raś. Niewiele zabrakło, a do Sejmu dostałaby się także "trójka" Trzeciej Drogi, czyli Małgorzata Szostak.

